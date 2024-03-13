Експосол у Британії розповів про виклики, які постануть перед Залужним на новій посаді

За його словами, "перший виклик для генерала — це впоратися з хвилею популярності, оскільки у Британії його добре знають і чекають".

© Embassy of Ukraine to the UK/facebook

Колишній посол у Великій Британії Володимир Пристайко заявив, що у разі призначення колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду представника у Лондоні, генералу потрібно буде пройти через низку випробувань. Про це він розповів в інтерв’ю для Української правди, інформує ZN.ua .

Пристайко зазначив, що кандидатура Залужного на цю посаду розглядалася деякий час, а багато українців зрадіють його призначенню.

За його словами, перший виклик для генерала — це впоратися з хвилею популярності, оскільки у Британії його добре знають і чекають.

"Але коли ейфорія пройде, одним із найбільших завдань буде відновити і вдихнути нове життя у підтримку, що надається нам партнерами. На превеликий жаль, усі втомлюються, війна триває роками. І наші британські друзі також втомлюються", — додав дипломат.

Колишній посол у Лондоні наголосив, що Залужному доведеться знаходити нові аргументи та варіанти підтримки для України.

"Спочатку буде непросто переключитися з військового на дипломата. Але впевнений, що це буде не лише успішна місія, а й взагалі щось нове", – резюмував він.

Раніше джерела ZN.UA повідомляли, що ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для служби в армії. Він також ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.