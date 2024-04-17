Україна входить до списку країн із найнижчим рівнем страху перед ядерною загрозою — опитування

У 41 країнах світу 14% опитаних не бачать ризику застосування ядерної зброї.

У світі упродовж минулого року в населення не зменшився значно страх щодо ядерної загрози. Дві п'ятих опитаних зараз бачать високий ризик використання ядерної зброї. Майже така ж кількість людей оцінює ризик застосування ядерної зброї як помірний, 14% респондентів не бачать ризику, свідчать дані міжнародного опитування інституту досліджень Gallup International. В Україні опитування проводила "Соціологічна Група Рейтинг", інформує ZN.ua.

Зазначається, що наша країна входить до переліку країн, серед яких у населення найнижчий рівень страху щодо загрози ядерного удару. Окрім України, найвищий відсоток, що такого ризику немає, мають Вірменія, Пакистан та Іран.

Соціологічна група "Рейтинг"

Громадяни Аргентини, Нігерії, Індонезії, Еквадору, Сирії вважають, що ризик ядерної загрози є високим.

Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) проводиться щороку. Цього року проєкт проводився в 41 країні світу. Усього у світі було опитано 40 428 людей. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано репрезентативну вибірку близько 1000.


Анна Конюченко, ZN.ua





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