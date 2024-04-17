ПАРЄ підтримала резолюцію про передачу заморожених активів рф на користь України
Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала резолюцію, яка закликає передати заморожені російські активи на відновлення України. Документ пропонує створити міжнародний трастовий фонд, куди переведуть вилучені в рф кошти, щоб потім використати їх для допомоги Україні, передає Forbes.
Що відомо
Передбачається, що розподіл авуарів проходитиме в межах міжнародного компенсаційного механізму, який має бути розроблений під егідою Ради Європи.
У проєкті резолюції зазначалося, що росія як країна-агресор зобов?язана надати «повну компенсацію» за завдану нею шкоду, що призвела до загибелі людей та руйнування інфраструктури в Україні.
ПАРЄ також пропонує створити «неупереджену та ефективну міжнародну комісію» для розгляду позовів, поданих Україною, а також фізичними та юридичними особами, які постраждали від війни.