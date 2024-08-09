Скільки в росіян залишилося літаків для бомбардування України - відповідь авіаційного експерта

Загальна кількість бойових літаків, які має в своєму розпорядженні Росія, складає в межах 80 одиниць.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, інформує Апостроф.

За словами експерта, в Росії за весь час було вироблено 150-160 літаків.

"Наразі офіційно підтверджено ураження 30 літаків з цієї кількості. На мою думку, зараз у росіян залишилося на рівні 80 літаків, придатних для виконання бойових завдань. Інші – виведені з ладу, пошкоджені, перебувають в ремонті і тому подібне", - розповів Криволап.

Таким чином ураження військового аеродрому в Липецьку, де за даними Генштабу ЗСУ базувалися бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил РФ, є дуже серйозним для Росії.

"Це дуже серйозний удар, а якщо зауважити, що його завдано одночасно з операцією Сил оборони в Курській області, то це взагалі дуже чудові новини для нас", - резюмував експерт.

Тим часом в мережі з'явилася інформація, що напередодні росіяни перекинули кілька літаків Ту-95МС на аеродром в Липецьку.

Крім того, є інформація, що там базувалося до кілька десятків літаків і гелікоптерів.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в ніч на 9 серпня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк", який є базою для винищувачів Су-34, Су-35 та МіГ-31.


Олена Токмач, Апостроф





Интересные новости
Заява Трампа про Камала Харріс спровокувала великий скандал у США: як це позначиться на виборахЗаява Трампа про Камала Харріс спровокувала великий скандал у США: як це позначиться на виборах
У машинах багато трупів: з'явилися відео знищеної російської військової колони у Курській областіУ машинах багато трупів: з'явилися відео знищеної російської військової колони у Курській області
Бої під Курськом: у мережі показали місця згорілої техніки росіянБої під Курськом: у мережі показали місця згорілої техніки росіян
Скільки в росіян залишилося літаків для бомбардування України - відповідь авіаційного експертаСкільки в росіян залишилося літаків для бомбардування України - відповідь авіаційного експерта
Блок рекламы


Похожие новости
Бої під Курськом: у мережі показали місця згорілої техніки росіянБої під Курськом: у мережі показали місця згорілої техніки росіян
Залужний зайнявся питанням покарання росіян за крадіжку зернаЗалужний зайнявся питанням покарання росіян за крадіжку зерна
Для росіян всю акваторію Чорного моря можна вважати "мертвою" зоною - ВМСДля росіян всю акваторію Чорного моря можна вважати "мертвою" зоною - ВМС
Третя війна, яку розгорнуть росіяни, буде у Кореї, - Михайло ШейтельманТретя війна, яку розгорнуть росіяни, буде у Кореї, - Михайло Шейтельман
Закликав до війни проти України: СБУ повідомила про підозру зірці "Універу" Віталію ГогунськомуЗакликав до війни проти України: СБУ повідомила про підозру зірці "Універу" Віталію Гогунському
Міністри юстиції G7 обговорюють боротьбу з корупцією, яка послаблює оборону України
Зброя для України: в Європарламенті пропонують новий спосіб озброїти ЗСУЗброя для України: в Європарламенті пропонують новий спосіб озброїти ЗСУ
За скільки Росія може захопити країни Балтії: генерал ГУР назвав терміниЗа скільки Росія може захопити країни Балтії: генерал ГУР назвав терміни
Скільки в Україні церков УПЦ МП продовжують працювати – дослідженняСкільки в Україні церков УПЦ МП продовжують працювати – дослідження
Гринкевичів більше не підозрюють у розкраданні коштів, а до справи дотичне НАБУ - відповідь на запитГринкевичів більше не підозрюють у розкраданні коштів, а до справи дотичне НАБУ - відповідь на запит
Последние новости
Подгружаем последние новости