Скільки в росіян залишилося літаків для бомбардування України - відповідь авіаційного експерта

Загальна кількість бойових літаків, які має в своєму розпорядженні Росія, складає в межах 80 одиниць.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, інформує Апостроф .

За словами експерта, в Росії за весь час було вироблено 150-160 літаків.

"Наразі офіційно підтверджено ураження 30 літаків з цієї кількості. На мою думку, зараз у росіян залишилося на рівні 80 літаків, придатних для виконання бойових завдань. Інші – виведені з ладу, пошкоджені, перебувають в ремонті і тому подібне", - розповів Криволап.

Таким чином ураження військового аеродрому в Липецьку, де за даними Генштабу ЗСУ базувалися бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил РФ , є дуже серйозним для Росії.

"Це дуже серйозний удар, а якщо зауважити, що його завдано одночасно з операцією Сил оборони в Курській області, то це взагалі дуже чудові новини для нас", - резюмував експерт.

Тим часом в мережі з'явилася інформація, що напередодні росіяни перекинули кілька літаків Ту-95МС на аеродром в Липецьку.

Крім того, є інформація, що там базувалося до кілька десятків літаків і гелікоптерів.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в ніч на 9 серпня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк", який є базою для винищувачів Су-34, Су-35 та МіГ-31.