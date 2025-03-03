В Уфі сталися вибухи та пожежа на НПЗ

У понеділок, 3 березня вночі, на території ПАТ АНК «Башнафта» в Уфі сталися вибухи та пожежа.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Апостроф.

Судячи з камер спостереження, вибух стався о 2:38 за місцевим часом 3 березня, після цього на території комплексу почалася пожежа.

МНС та голова Орджонікідзевського району Уфи підтвердили пожежу на заводі, але причин не назвали.

«Співробітники МНС Росії локалізували пожежу на території Уфімського нафтопереробного заводу в Уфі. За попередніми даними, стався спалах на території підприємства в районі печі спалювання. Загрози жителям найближчих районів немає. На місці працює лабораторія для контролю стану повітря. Повідомлень про постраждалих не надходило», — повідомив пізніше регіональний МНС.

За попередньою версією МНС, пожежа «пов'язана з технологічним процесом».

«Нафтопереробний комплекс ПАТ АНК «Башнафта» включає три виробничі майданчики – «Башнафта-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» та «Башнафта-Уфанефтехім» – сукупною потужністю 23,5 млн. тонн на рік. До складу нафтохімічного комплексу входять ПАТ «Уфаоргсинтез» та газопереробне підприємство ТОВ «Шкаповське ДПП».


Вікторія Рубан, Апостроф





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