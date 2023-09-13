Командувач Повітряних сил ЗСУ прокоментував вибухи в Севастополі: "Далі буде"

Олещук подякував українським пілотам за чудову бойову роботу.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував вибухи на судноремонтному заводі у тимчасово окупованому Севастополі у ніч на 13 вересня, інформує ZN.ua .

© Скріншот з відео

"А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу! Далі буде...", - наголосив Олещук у Telegram.