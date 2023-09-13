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2023-09-13
Командувач Повітряних сил ЗСУ прокоментував вибухи в Севастополі: "Далі буде"
Олещук подякував українським пілотам за чудову бойову роботу.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував вибухи на судноремонтному заводі у тимчасово окупованому Севастополі у ніч на 13 вересня, інформує
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"А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу! Далі буде...", - наголосив Олещук у
У Головному управління розвідки ЗСУ підтверджують ураження у тимчасово окупованому Севастополі великого десантного корабля і підводного човна РФ. В розвідці також наголосили, що є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в Севастополі, зокрема обладнання.
Анна Конюченко, ZN.ua