Командувач Повітряних сил ЗСУ прокоментував вибухи в Севастополі: "Далі буде"

Олещук подякував українським пілотам за чудову бойову роботу.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував вибухи на судноремонтному заводі у тимчасово окупованому Севастополі у ніч на 13 вересня, інформує ZN.ua.

Командувач Повітряних сил ЗСУ прокоментував вибухи в Севастополі:
© Скріншот з відео

"А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу! Далі буде...", - наголосив Олещук у Telegram.

У Головному управління розвідки ЗСУ підтверджують ураження у тимчасово окупованому Севастополі великого десантного корабля і підводного човна РФ. В розвідці також наголосили, що є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в Севастополі, зокрема обладнання.


Анна Конюченко, ZN.ua





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