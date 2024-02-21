"Це дивно виглядає": військовослужбовець ЗСУ і екснардеп прокоментував справу Пашинського

Військовослужбовець ЗСУ, народний депутат України 7 і 8 скликань Єгор Фірсов вважає, що ситуація зі справою Сергія Пашинського виглядає дивною й викликає обурення

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо", інформує Апостроф .

"За справою Пашинського слідкую тому, що добре розумію важливість оборонної галузі. Ситуація дуже дивна та обурлива. Ця ситуація викликає безліч запитань. Наразі ворог робить все для того, щоб їхні підприємства працювали в три зміни на добу. У РФ навпаки випускають людей, щоб вони воювали на їхню користь. А в нас якась інша ситуація. Ми намагаємось посадити в тюрми людей, які залучені до оборонної галузі. Я не фанат Сергія Пашинського, я завжди був його опонентом, але людина розбирається в оборонній галузі", - наголосив Фірсов.

"Є різні люди, з різним минулим, вони не ідеальні, але підрозділ має бойову задачу, яку він повинен виконати. Якщо висмикнути сильного бійця, і почати висувати якесь питання 10-річної давнини, то це дивно виглядає. Зараз ми потерпаємо від навали, і нам потрібні снаряди, менеджери, організація військового виробництва. Потрібно підтягувати усіх людей, щоб закрити ці проблеми", - додав Фірсов.