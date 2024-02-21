"Це дивно виглядає": військовослужбовець ЗСУ і екснардеп прокоментував справу Пашинського

Військовослужбовець ЗСУ, народний депутат України 7 і 8 скликань Єгор Фірсов вважає, що ситуація зі справою Сергія Пашинського виглядає дивною й викликає обурення

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо", інформує Апостроф.

"За справою Пашинського слідкую тому, що добре розумію важливість оборонної галузі. Ситуація дуже дивна та обурлива. Ця ситуація викликає безліч запитань. Наразі ворог робить все для того, щоб їхні підприємства працювали в три зміни на добу. У РФ навпаки випускають людей, щоб вони воювали на їхню користь. А в нас якась інша ситуація. Ми намагаємось посадити в тюрми людей, які залучені до оборонної галузі. Я не фанат Сергія Пашинського, я завжди був його опонентом, але людина розбирається в оборонній галузі", - наголосив Фірсов.

"Є різні люди, з різним минулим, вони не ідеальні, але підрозділ має бойову задачу, яку він повинен виконати. Якщо висмикнути сильного бійця, і почати висувати якесь питання 10-річної давнини, то це дивно виглядає. Зараз ми потерпаємо від навали, і нам потрібні снаряди, менеджери, організація військового виробництва. Потрібно підтягувати усіх людей, щоб закрити ці проблеми", - додав Фірсов.


Іван Троянов, Апостроф





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