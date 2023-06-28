Столтенберг прокоментував "переїзд" Прігожина у Білорусь

Усі рішення щодо посилення колективної безпеки НАТО будуть ухвалювати на вільнюському саміті.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ще рано робити висновки щодо того, які наслідки для Альянсу матиме перебування у Білорусі очільника ПВК "Вагнера" Євгєнія Прігожина та його найманців.Під час останньої пресконференції він пообіцяв, що контролюватиме ситуацію, інформує ZN.ua.

За словами Столтенберга, НАТО завжди готове захищати будь-кого зі своїх членів. Особливо коли йдеться про тих, хто межую з Білоруссю.

Він також наголосив, що після початку повномасштабної війни РФ проти України НАТО збільшило присутність своїх військових угрупувань у східній частині Альянсу.

"Альянс буде ухвалювати подальші рішення щодо зміцнення колективної оборони за допомогою більшої кількості сил високої готовності та більших можливостей для забезпечення надійного стримування та оборони для всього НАТО, - додав Столтенберг, зауваживши, що ці рішення будуть ухвалювати під час саміту у Вільнюсі.

Нагадаємо, "Беларускі Гаюн" повідомив, що літак глави ПВК "Вагнера" Євгєнія Прігожина приземлився у Білорусі сьогодні, 27 червня. Втім експерти вважають, що усі його найманці не доїдуть з ним у РБ. На думку ексочільника СЗР Миколи Маломужа, дехто з них таки підпише контракт з Міноборони РФ, дехто - піде у відставку, а хтось взагалі повернеться в Африку.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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