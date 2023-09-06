У Буданова не спішать підтверджувати загибель Прігожина

Схоже, в української розвідки все ще немає підтверджених фактів, якими там можуть оперувати.

У ГУР МО не спішать підтверджувати загибель глави вагнерівців Євгєнія Прігожина, наголошуючи, що з цим ще "треба почекати". Втім, розвідка точно може підтвердили смерть Дмітрія Уткіна та інших поплічників "Вагнера", які були в тому літаку, розповів представник ГУР Андрій Юсов під час інтерв'ю "Укрінформу".

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"Щодо Пригожина, скажімо так, поки що не всі питання закриті. Щодо організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, все досить очевидно, — сказав Юсов. - Щодо самого ватажка, я думаю, що треба ще деякий час почекати.Ми маємо оперувати підтвердженими фактами, треба ще почекати", інформує ZN.ua .