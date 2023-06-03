У Буданова допускають заколот чи військове протистояння у Росії

За словами Юсова, рейди вглиб РФ показали, що "король - голий", а вся боєздатна армія вже перекинута в Україну.

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що у Росії можливі внутрішні конфлікти внаслідок успішних дій Сил оборони та деокупації захоплених територій. Та під час ефіру на "Суспільному" він зауважив, що для майбутнього РФ є ціла низка сценаріїв, інформує ZN.ua .

"Внаслідок успішних дій повстанців, які борються за свої права на території так званої Російської Федерації, росіян із паспортами цієї федерації, так само можливий внутрішній конфлікт", — сказав представник ГУР.

Він підтвердив, що операція легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу триває.

"Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатись, перекинуте на окупацію України. На території Московщини залишились переважно пузаті "гаїшники". І цей план "Едельвейс", який оголосив Путін на території Білгородщини, скликав там так званих "силовиків", які здебільшого навчені бити кийками учасників мирних акцій протесту і брати хабарі", — сказав Юсов.

Боротьба з повстанцями не входить до компетенції цих структур, додав військовий.

"Тому доводиться артилерією і "Градами" бомбити і нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому етері, наживо, це все дивиться весь світ", — сказав Юсов.