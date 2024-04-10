Швеція закликала НАТО до реакції через втручання Росії в роботу GPS поблизу Балтійського моря

Перш за все страждають цивільні судна.

Втручання російської сторони в систему геопозиціювання GPS у Балтійському морі є небезпечним і вимагає реакції НАТО. Про це заявила у понеділок 9 квітня командувачка військово-морських сил Швеції контрадмірал Єва Скуг Хаслум, пише Defense One, інформує ZN.ua .

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За словами військової, місяці перешкод GPS з боку росіян у Балтійському морі не просто небезпечні - втручання в авіацію та судноплавство завдає шкоди регіональній економіці. Через це настав час НАТО вжити потрібних заходів.

"Військові інтереси фактично не постраждали, тому що ми не настільки залежні від GPS . Але це робить море незахищеною територією. І коли виникає невизначеність на місцевості, ставки зростають", – каже Єва Скуг Хаслум.

Одним із наслідків є збільшення кількості цивільних суден, які вимикають свою автоматичну ідентифікаційну систему, через що стає важче визначити їхнє походження та що саме вони роблять у Балтійському морі. Контрадмірал називає їх "примарними суднами", яких стає все більше і більше.

Естонські дослідники припустили, що Росія стоїть за перешкодами GPS та використовує електромагнітні засоби боротьби на комплексі "Тобол" у Калінінградській області Росії.

Російський регіон викликає величезне занепокоєння в країн НАТО, оскільки він розташований лише за 65 км на захід від Білорусі, відокремлений смугою польсько-литовського кордону, відомою як Сувальський коридор.

Якщо Росія увірветься у цю місцевість, вона, зможе ізолювати Латвію, Литву та Естонію від надходження підкріплень НАТО суходолом. За словами шведської командувачки, країни-союзники НАТО повинні вирішити ситуацію, збільшивши свою присутність у Балтійському морі.