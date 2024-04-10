Швеція закликала НАТО до реакції через втручання Росії в роботу GPS поблизу Балтійського моря
Перш за все страждають цивільні судна.
Втручання російської сторони в систему геопозиціювання GPS у Балтійському морі є небезпечним і вимагає реакції НАТО. Про це заявила у понеділок 9 квітня командувачка військово-морських сил Швеції контрадмірал Єва Скуг Хаслум, пише
За словами військової, місяці перешкод GPS з боку росіян у Балтійському морі не просто небезпечні - втручання в авіацію та судноплавство завдає шкоди регіональній економіці. Через це настав час НАТО вжити потрібних заходів.
"Військові інтереси фактично не постраждали, тому що ми не настільки залежні від GPS. Але це робить море незахищеною територією. І коли виникає невизначеність на місцевості, ставки зростають", – каже Єва Скуг Хаслум.
Одним із наслідків є збільшення кількості цивільних суден, які вимикають свою автоматичну ідентифікаційну систему, через що стає важче визначити їхнє походження та що саме вони роблять у Балтійському морі. Контрадмірал називає їх "примарними суднами", яких стає все більше і більше.
Естонські дослідники припустили, що Росія стоїть за перешкодами GPS та використовує електромагнітні засоби боротьби на комплексі "Тобол" у Калінінградській області Росії.
Російський регіон викликає величезне занепокоєння в країн НАТО, оскільки він розташований лише за 65 км на захід від Білорусі, відокремлений смугою польсько-литовського кордону, відомою як Сувальський коридор.
Якщо Росія увірветься у цю місцевість, вона, зможе ізолювати Латвію, Литву та Естонію від надходження підкріплень НАТО суходолом. За словами шведської командувачки, країни-союзники НАТО повинні вирішити ситуацію, збільшивши свою присутність у Балтійському морі.