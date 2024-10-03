Марк Рютте з 1 жовтня очолив НАТО: ключові факти його біографії

Колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте з 1 жовтня офіційно очолив НАТО, замінивши Єнса Столтенберга, який був Генсеком Альянсу протягом 10 років.

Перед церемонією передачі йому повноважень він пообіцяв, що допомога Україні залишиться на вершині списку пріоритетів для Північноатлантичного альянсу.

"Ми продовжуватимемо реалізацію пріоритетів. Зокрема тих, що стосуються України. Ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація", - сказав Рютте.

Він також зазначив, що НАТО необхідно збільшити витрати на стримування та оборону, інформує Апостроф .

Рютте відомий своєю жорсткою критикою Путіна і підтримкою України. Західні ЗМІ пишуть, що він здатний впоратися з політичними викликами, такими як можливе президентство Дональда Трампа, який раніше ставив під сумнів роль США в НАТО та вимагав підвищення витрат на оборону від союзників.

Рютте народився у 1967 році. Він є наймолодшим із 7 дітей у протестантській сім'ї. Перша дружина його батька померла у японському полоні, і він одружився повторно із сестрою його дружини. У першому шлюбі народилося троє дітей, четверо — від другого шлюбу. Його батько працював у торговій компанії в Голландській Ост-Індії, а мати була секретаркою. Після закінчення середньої школи Рютте хотів вступити до консерваторії і стати піаністом. Проте пішов вивчати історію в Лейденському університеті. Після інституту працював протягом 10 років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом — освіти, культури і науки. Очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. 8 жовтня 2010 Марк Рютте був призначений головою уряду і сформував свій кабінет.

У січні 2023 року Рютте був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.