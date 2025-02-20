"Ці угоди не денонсовані досі": у Раді вказали на кричущі факти щодо Азовського та Чорного морів

Україна досі не денонсувала угоди з Росією щодо Азовського та Чорного морів.

Про це написала у Facebook народна депутатка, членкиня комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

"Азовське море перетворюється остаточно у внутрішні води рф за версією рф. Бо за всю Незалежність ми ані делімітували, ані демаркували кордон на Азовському морі", - зазначила вона, поділившись текстом розпорядження, ухваленого 15 лютого російським урядом.

"Ще ми соплі жуємо і досі формально є наш дозвіл на розміщення російського Чорноморського флоту в Криму в Севастополі. Ці угоди не денонсовані досі з нашої сторони. Як і досі, Конституційний суд не дає руху в цій справі за поданням 49 депутатів. Як і досі, ніхто не поніс відповідальність за їх підписання і ратифікацію. Це означає, що коли Крим повернеться під нашу юрисдикцію, у бухті Севаса має право стояти чорноморський флот", - зазначила Бобровська.