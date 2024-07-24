Залужний зайнявся питанням покарання росіян за крадіжку зерна

Посол у Великій Британії Валерій Залужний зайнявся питанням покарання Росії за вивезення вкраденого зерна з окупованих територій України. Для цього провів зустріч з чинним Генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом, інформує Апостроф.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Радий першій зустрічі з чинним Генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом", - написав Залужний.

Він зауважив, що спільно з посадовцем обговорили безпеку зернових коридорів, української портової інфраструктури та судноплавства в Чорному та Азовському морях, яке продовжує блокувати Росія.

"Наголосив, що крадіжка українського зерна, яку вчиняє ворог, має бути припинена і каратись відповідно до міжнародного права", - повідомив посол.

Він подякував всій команді Міжнародної морської організації за підтримку України та моряків, які постраждали від російської агресії.

"Україна і надалі залишатиметься житницею Європи та всього вільного світу", - додав Залужний.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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Залужний зайнявся питанням покарання росіян за крадіжку зернаЗалужний зайнявся питанням покарання росіян за крадіжку зерна
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