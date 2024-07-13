Для росіян всю акваторію Чорного моря можна вважати "мертвою" зоною - ВМС

Станом на зараз 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря є сірою зоною всіх, для росіян "мертвою" зоною можна вважати всю акваторію.

Про це розповів в інтерв’ю 24 каналу речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Апостроф.

"25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря є «сірою зоною». На цій ділянці ніхто не може повноцінно закріпитися й панувати. Ми там підставляємося під удари рашистської авіації, а вони – під наші системи озброєння… Для росіян же «мертвою» зоною можна вважати ледве не всю акваторію Чорного моря. Якщо раніше загарбники дозволяли собі заходити у західну чи північно-західну його частину, то зараз навіть у центральній частині їм небезпечно", - розповів Плетенчук.

За його словами, через небезпеку, яку для ворога несуть наші "Нептуни" та морські дрони, наразі росіяни практично не виходять у море. Навіть не можуть організувати морську логістику з материкової частини до Криму силами Чорноморського флоту.

"Ті кораблі, які не є носіями крилатих ракет, зараз ніяк не дотичні до дій у морі, тому що для цього треба зайти у зону ураження наших засобів. Вони це не одразу зрозуміли, але наступила стадія прийняття. Росіяни зрозуміли своє місце, і практично не виходять у море. Проводили якісь навчання на Азові, але потім швидко повернулися до Новоросійська", - додав Плетенчук.

Він також додав, що наразі у Чорному морі залишився лише підводний човен. Усі інші кораблі поки що перебувають у пунктах базування, де переважною мірою виконують завдання з їх охорони.


Катерина Трохимчук, Апостроф





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Для росіян всю акваторію Чорного моря можна вважати "мертвою" зоною - ВМСДля росіян всю акваторію Чорного моря можна вважати "мертвою" зоною - ВМС
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