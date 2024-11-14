Підозру у держзраді отримав ще один нардеп, - СБУ

В Україні чергову підозру у державній зраді вручили ще одному чинному народному депутату Верховної Ради.

Про це інформує пресцентр Служби безпеки, інформує Апостроф.

Як зазначається, що працівники СБУ, Держбюро розслідувань та Офісу Генпрокурора зібрали докази держзради з боку чинного політика.

За версією слідства, нардеп систематично вів інформаційно-підривну діяльність в інтересах Росії, розповсюджуючи фейки роспропаганди щодо подій в Україні, зовнішньополітичного курсу. Зокрема, у жовтні-листопаді цього року поширював спотворені відомості про командування Сил оборони та суспільні настрої в країні.

"Для "розгону" кремлівських наративів він активно використовував свої канали у відеохостингу Ютуб і Телеграм, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

За результатами перевірок незалежна експертиза визнала факти протиправних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформбезпеці країни.

Також є дані, що свідчать про те, що упродовж 2020-2023 років політик неодноразово відвідував Білорусь, де говорив з її керівництвом та налагоджував "схеми" із закупівель для підконтрольних йому фірм електроенергії та аміачних добрив за заниженою ціною.

Надалі афілійовані йому фірми продавали ресурси вже за штучно завищеною вартістю з метою для одержання надприбутків. Нардеп залучав підставних осіб, зокрема нерезидентів підконтрольних йому компаній.

На підставі цих доказів йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ "Державна зрада".

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У разі доведення вини - йому загрожує до 15 років ув'язнення та конфіскація майна.

В СБУ не називають прізвище народного депутата.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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