Підозру у держзраді отримав ще один нардеп, - СБУ

В Україні чергову підозру у державній зраді вручили ще одному чинному народному депутату Верховної Ради.

Про це інформує пресцентр Служби безпеки, інформує Апостроф .

Як зазначається, що працівники СБУ , Держбюро розслідувань та Офісу Генпрокурора зібрали докази держзради з боку чинного політика.

За версією слідства, нардеп систематично вів інформаційно-підривну діяльність в інтересах Росії, розповсюджуючи фейки роспропаганди щодо подій в Україні, зовнішньополітичного курсу. Зокрема, у жовтні-листопаді цього року поширював спотворені відомості про командування Сил оборони та суспільні настрої в країні.

"Для "розгону" кремлівських наративів він активно використовував свої канали у відеохостингу Ютуб і Телеграм, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

За результатами перевірок незалежна експертиза визнала факти протиправних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформбезпеці країни.

Також є дані, що свідчать про те, що упродовж 2020-2023 років політик неодноразово відвідував Білорусь, де говорив з її керівництвом та налагоджував "схеми" із закупівель для підконтрольних йому фірм електроенергії та аміачних добрив за заниженою ціною.

Надалі афілійовані йому фірми продавали ресурси вже за штучно завищеною вартістю з метою для одержання надприбутків. Нардеп залучав підставних осіб, зокрема нерезидентів підконтрольних йому компаній.

На підставі цих доказів йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ "Державна зрада".

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У разі доведення вини - йому загрожує до 15 років ув'язнення та конфіскація майна.