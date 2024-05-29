В оточенні Путіна скандал: розсекречено дані про його резиденцію

Федеральна служба охорони РФ випадково розкрила всі таємниці резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьово ("Об\'єкт 53"), інформує Апостроф .

Про це повідомляє один з російських Telegram-каналів.

"ФСО потрапила в гігантський скандал. Служба випадково розкрила всі таємниці резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьово ("Об\'єкт 53"). Це місце, де він живе, проводить наради Радбезу тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за розкрадання коштів, виділених на реконструкцію цієї резиденції, засуджено групу співробітників ФСО та бізнесменів, найпомітніший з яких Дмитро Михальченко.

"Більшість матеріалів справи зі зрозумілих причин було засекречено, особливо та частина, де докладно описуються "начинки" Об\'єкта 53. Проте, СКР та ФСО вирішили ще подати до обвинувачених і цивільний позов. І сюрприз… Без жодних грифів у цивільній справі виявилися документи з кримінальної справи з описом тих самих "нутрощів" Ново-Огарьово, їхньою специфікацією, секретами тощо. Зараз матеріали у Мосміськсуді і навіть із сайту суду можна завантажити частину матеріалів. Решта доступу в самому суді", - сказано в повідомленні.