Прігожина бачили у Петербурзі в доброму гуморі — ЗМІ

Людина, схожа на ватажка найманців ПВК Вагнера, проводила нараду в одному з готелів.

Людину, схожу на засновника ПВК Вагнера Євгєнія Прігожина, бачили у його офісі на Василівському острові в Петербурзі 26 і 28 червня, пише російське видання «Фонтанка» із посиланням на джерела, інформує ZN.ua.

Прігожина бачили у Петербурзі в доброму гуморі — ЗМІ
© ТАСС

Інший співрозмовник видання повідомив, що ту саму людину бачили в першій половині дня середи в одній із будівель, які пов'язують з Прігожиним.

Про те, що це міг бути сам засновник ПВК Вагнера, а не його двійник, побічно свідчать дані про пересування літаків, які приписують Прігожину.

За словами джерел, позавчора людину, схожу на Прігожина, бачили біля готелю «Трезіні». Ймовірно там він зустрічався зі своїми підлеглими. Із зустрічі вони начебто вийшли у гарному настрої.

Про те, що Євгєній Пригожин міг бути в Петербурзі і позавчора 26 червня, і сьогодні, 28 червня, свідчать дані Flightradar24.

27 червня літак Embraer Legacy 600 з бортовим номером RA-02795, на якому, ймовірно, пересувається засновник ПВК Вагнера (зокрема, про це в 2019 році заявляла влада США), вилетів із Мінська у бік Москви.

Ввечері він уже був у Петербурзі. Другий літак, який пов'язують із Пригожиним, Hawker Siddeley HS-125 з бортовим номером RA-02878, за даними Flightradar24, також прилетів із Мінська до Петербурга, а вранці 28 червня відлетів із міста. 26 червня він, так само, як і перший борт, був у Петербурзі.

Зранку 27 червня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що літак очільника ПВК Вагнера Євгєнія Прігожина приземлився на військовому аеродромі Мачулищі у Білорусі.

Приїзд Прігожина до Білорусі підтвердив і самопроголошений президент країни Аляксандр Лукашенка.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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