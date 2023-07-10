Путін і Прігожин вже бачилися у Москві після заколоту — ЗМІ

Там засновник "Вагнера" розмовляв також з Золотовим та Наришкіним.

Російський президент Владімір Путін вже бачився з ватажком ПВК "Вагнера" Євгєнієм Прігожиним після невдалого військового заколоту останнього, який відбувся у РФ 24 червня. За даними французького Lib?ration , яке посилається на західну розвідку, їх зустріч відбулася у Москві, інформує ZN.ua .

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Там допускають, що Прігожина разом з іншими командирами "Вагнера" викликали у Кремль 1 липня. Засновник ПВК там зустрівся також із директором Росгвардії Віктаром Золотовим та головою російської розвідки Сєргєєм Наришкіним.

За даними ЗМІ, вагнерівцям під час путчу запропонували три можливі сценарії. Вигнання у Білорусь - лише один з них.