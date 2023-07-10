Путін і Прігожин вже бачилися у Москві після заколоту — ЗМІ
Там засновник "Вагнера" розмовляв також з Золотовим та Наришкіним.
Російський президент Владімір Путін вже бачився з ватажком ПВК "Вагнера" Євгєнієм Прігожиним після невдалого військового заколоту останнього, який відбувся у РФ 24 червня. За даними
Там допускають, що Прігожина разом з іншими командирами "Вагнера" викликали у Кремль 1 липня. Засновник ПВК там зустрівся також із директором Росгвардії Віктаром Золотовим та головою російської розвідки Сєргєєм Наришкіним.
За даними ЗМІ, вагнерівцям під час путчу запропонували три можливі сценарії. Вигнання у Білорусь - лише один з них.
Нагадаємо, колишній шпигун ЦРУ Гленн Карл, який працював у Росії, зазначає, що повернення у РФ глави ПВК "Вагнера" Євгєнія Прігожина шокує і збиває з пантелику колишніх шпигунів. На його думку, це може свідчити про ще більшу слабкість і крихкість режиму Владіміра Путіна, ніж здається.