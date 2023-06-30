ФСБ отримала завдання вбити Прігожина — Буданов

Глава розвідки розповів, що був у чудовому настрої в день путчу у Росії.

Очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що ФСБ Росії після збройного заколоту глави ПВК "Вагнера" Євгєнія Прігожина отримала завдання вбити "кухаря Путіна". Також під час інтерв'ю Говарду Альтману Буданов підкреслив, що все, що слугує дестабілізації у РФ , є корисним для України, інформує ZN.ua .

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Тож глава розвідки зауважив, що коли у Росії був путч - у нього був "чудовий настрій". Та він додав, що у ГУР МО давно знали про наміри Прігожина.

"Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив (на війну Росії проти України - ред.), оскільки усі ці події тривали дуже короткий період часу, - додав Буданов. - Ми знаємо, що завдання вбити Прігожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже. Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?"

Нагадаємо, очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що ватажка вагнерівців Євгєнія Прігожина переконали розвернутися від Москви під час його збройного заколоту, натиснувши на його патріотичні переконання. "Кухаря Путіна" переконали, що він "розірве Росію", а Прігожин цього не хотів. Також Буданов розповів, які два наслідки цього путчу позитивно вплинуть на ситуацію в Україні. По-перше, "Вагнер" більше не буде воювати проти нашої країни, по-друге, цей заколот скомпрометував російське військове керівництво.