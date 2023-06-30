ФСБ отримала завдання вбити Прігожина — Буданов

Глава розвідки розповів, що був у чудовому настрої в день путчу у Росії.

Очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що ФСБ Росії після збройного заколоту глави ПВК "Вагнера" Євгєнія Прігожина отримала завдання вбити "кухаря Путіна". Також під час інтерв'ю Говарду Альтману Буданов підкреслив, що все, що слугує дестабілізації у РФ, є корисним для України, інформує ZN.ua.

ФСБ отримала завдання вбити Прігожина — Буданов
© Олександр Медведєв/НВ

Тож глава розвідки зауважив, що коли у Росії був путч - у нього був "чудовий настрій". Та він додав, що у ГУР МО давно знали про наміри Прігожина.

"Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив (на війну Росії проти України - ред.), оскільки усі ці події тривали дуже короткий період часу, - додав Буданов. - Ми знаємо, що завдання вбити Прігожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже. Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?"

Нагадаємо, очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що ватажка вагнерівців Євгєнія Прігожина переконали розвернутися від Москви під час його збройного заколоту, натиснувши на його патріотичні переконання. "Кухаря Путіна" переконали, що він "розірве Росію", а Прігожин цього не хотів. Також Буданов розповів, які два наслідки цього путчу позитивно вплинуть на ситуацію в Україні. По-перше, "Вагнер" більше не буде воювати проти нашої країни, по-друге, цей заколот скомпрометував російське військове керівництво.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
У США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок УкраїніУ США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок Україні
Українка в Німеччині подала позов проти російських військовихУкраїнка в Німеччині подала позов проти російських військових
Бразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиківБразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиків
Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народуХорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбіЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі
Блок рекламы


Похожие новости
Прігожина бачили у Петербурзі в доброму гуморі — ЗМІПрігожина бачили у Петербурзі в доброму гуморі — ЗМІ
Столтенберг прокоментував "переїзд" Прігожина у БілорусьСтолтенберг прокоментував "переїзд" Прігожина у Білорусь
Південна Корея аналізує наслідки заколоту Прігожина в РосіїПівденна Корея аналізує наслідки заколоту Прігожина в Росії
Україна отримала від партнерів 45 літаків радянського зразка — CNNУкраїна отримала від партнерів 45 літаків радянського зразка — CNN
Буданов: Конфлікт Міноборони РФ та Прігожина цілком реальнийБуданов: Конфлікт Міноборони РФ та Прігожина цілком реальний
ООН досі не отримала від Росії гарантій безпеки по доступу до окупованих територійООН досі не отримала від Росії гарантій безпеки по доступу до окупованих територій
Незважаючи на заяви Прігожина, "Вагнер", схоже, переходить під управління Міноборони РФ – ВВСНезважаючи на заяви Прігожина, "Вагнер", схоже, переходить під управління Міноборони РФ – ВВС
Україна отримала гуманітарку та пальне від Азербайджану для постраждалих від підриву Каховської ГЕСУкраїна отримала гуманітарку та пальне від Азербайджану для постраждалих від підриву Каховської ГЕС
У Буданова допускають заколот чи військове протистояння у РосіїУ Буданова допускають заколот чи військове протистояння у Росії
В Росії будують дві бази для вбитих військових на 1000 тіл кожнаВ Росії будують дві бази для вбитих військових на 1000 тіл кожна
Последние новости
Подгружаем последние новости