Молдова отримала від Німеччини партію бронемашин, які заборонили передавати Україні

Загальна кількість - 19 одиниць.

Збройні сили Молдови отримали останню партію бронетранспортерів Piranha III від Німеччини. Вчора, 15 листопада, на 142-й військовій базі пройшла офіційна церемонія демонстрації всіх бронетранспортерів, які отримала молдовська армія. Про це повідомляє офіційний сайт Збройних сил країни, інформує ZN.ua.

Молдова отримала від Німеччини партію бронемашин, які заборонили передавати Україні
Фото - Міноборони Молдови

"Ця подія важлива не тільки для Національної армії, але й для Республіки Молдова, допомога наших партнерів йде у контексті укріплення обороноздатності нашої країни", — відзначив очільник оборонного відомства Молдови Анатолій Носатий.

Він акцентує, що БТР Piranha IIIH долучили зокрема до тренувальних процесів, завдяки чому підвищилася ефективність тренувань і сумісність бійців з партнерами, з якими вони тренуються. "Бронетранспортери покращили маневреність піхотних підрозділів Національного війська", — каже Носатий.

Як нагадують в оборонному відомстві Молдови, ці машини використовуються для підготовки військових 22-го миротворчого батальйону, які братимуть участь у місіях за кордоном.

Нагадаємо, що Німеччина передала Молдові данські бронетранспортери, виготовлені у Швейцарії. Вони оснащені низкою німецьких вузлів та агрегатів — двигуном MTU 6V182 TE22, трансмісією ZF 7HP600, бойовим модулем з 12,7 мм кулеметом Krauss-Maffei-Wegmann 1530.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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