Молдова отримала від Німеччини партію бронемашин, які заборонили передавати Україні
Загальна кількість - 19 одиниць.
Збройні сили Молдови отримали останню партію бронетранспортерів Piranha III від Німеччини. Вчора, 15 листопада, на 142-й військовій базі пройшла офіційна церемонія демонстрації всіх бронетранспортерів, які отримала молдовська армія. Про це повідомляє
"Ця подія важлива не тільки для Національної армії, але й для Республіки Молдова, допомога наших партнерів йде у контексті укріплення обороноздатності нашої країни", — відзначив очільник оборонного відомства Молдови Анатолій Носатий.
Він акцентує, що БТР Piranha IIIH долучили зокрема до тренувальних процесів, завдяки чому підвищилася ефективність тренувань і сумісність бійців з партнерами, з якими вони тренуються. "Бронетранспортери покращили маневреність піхотних підрозділів Національного війська", — каже Носатий.
Як нагадують в оборонному відомстві Молдови, ці машини використовуються для підготовки військових 22-го миротворчого батальйону, які братимуть участь у місіях за кордоном.
Нагадаємо, що Німеччина передала Молдові данські бронетранспортери, виготовлені у Швейцарії. Вони оснащені низкою німецьких вузлів та агрегатів — двигуном MTU 6V182 TE22, трансмісією ZF 7HP600, бойовим модулем з 12,7 мм кулеметом Krauss-Maffei-Wegmann 1530.