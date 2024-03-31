Буданов: Росія тривалий час накопичувала "Калібри" і готова їх застосувати
"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася".
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що флот РФ деякий час накопичував ракети морського базування "Калібр" і може застосувати їх для ударів по Україні. Про це він
"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", – зазначив Буданов.
Керівний розвідувального відомства наголосив, що у Росії було прийняте рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони є ефективнішими.
"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася... Є нормативно-правові акти, документи, рішення і т.д. Перше - це поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101", – додав він.
Раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що навряд чи щось зміниться, якщо російський диктатор Владімір Путін зникне. Він попередив, що різкі зміни у Росії не означатимуть зміну ставлення РФ до світу. Буданов наголосив, що російське суспільство "прокачане" на ненависть до України та Заходу. Тож навіть якщо з'явиться той, хто припинить війну, це почуття ще буде впливати на прийняття рішень у РФ дуже довго.