Буданов: Росія тривалий час накопичувала "Калібри" і готова їх застосувати

"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася".

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що флот РФ деякий час накопичував ракети морського базування "Калібр" і може застосувати їх для ударів по Україні. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua .

"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", – зазначив Буданов.

Керівний розвідувального відомства наголосив, що у Росії було прийняте рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони є ефективнішими.

"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася... Є нормативно-правові акти, документи, рішення і т.д. Перше - це поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101", – додав він.