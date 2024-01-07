Росія вже отримала балістичні ракети від КНДР, на черзі угода з Іраном — WSJ

Ворог може значно посилити свій бойовий потенціал.

Росія планує закупити в Ірану балістичні ракети малої дальності. Також протягом останніх тижнів Москва почала отримувати балістичні ракети з Північної Кореї. Про це повідомляє The Wall Street Journal , посилаючись на неназваних американських чиновників, інформує ZN.ua .

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Видання пише, що такі наміри Кремля викликали "глибоке занепокоєння" в адміністрації Президента США Джо Байдена. Ракети з Ірану можуть поставити вже цієї весни, але, на думку чиновників, угода досі не завершена.

"Сполучені Штати стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються", – заявив один з американських посадовців.

Вони розповіли, що Росія впродовж останніх кількох тижнів отримала кілька десятків балістичних ракет і пускові установки до них від Північної Кореї, а також значні запаси артилерії.

Американські офіційні особи заявили, що бажання Москви придбати іранські ракети стало очевидним в середині грудня, коли російська делегація відвідала іранський полігон для ознайомлення з балістичними ракетами і пов'язаним з ними обладнанням.

Ракети росіянам представили Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР), в тому числі ракети малої дальності Ababil. Цей показ відбувся після вересневого візиту міністра оборони росії Сергєя Шойгу до штаб-квартири Повітряно-космічних сил КВІР в Тегерані.

Таким чином, іранські ракети стануть доповненням до нещодавніх придбань Росії, яка почала отримувати пускові установки й кілька десятків балістичних ракет з Північної Кореї.