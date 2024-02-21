Кулеба: Авдіївка не була б втрачена, якби Україна вчасно отримала боєприпаси

Глава МЗС наголосив, що єдина причина, з якої українці вимушені жертвувати своїми життями зараз полягає в тому, що "хтось все ще обговорює рішення".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дефіцит боєприпасів у українських Сил оборони призвів до відступу з Авдіївки. Про це повідомляє CNN, інформує ZN.ua .

"Місто Авдіївка не було б втрачене, якби Україна отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для його захисту", – зазначив Кулеба.

Глава української дипломатії наголосив, що люди повинні зрозуміти одну просту річ - ухвалення закону про надання допомоги Україні це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час.

"І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають", – підкреслив очільник МЗС.

За його словами, єдина причина, з якої українці вимушені жертвувати своїми життями зараз полягає в тому, що "хтось все ще обговорює рішення".