Кулеба: Авдіївка не була б втрачена, якби Україна вчасно отримала боєприпаси

Глава МЗС наголосив, що єдина причина, з якої українці вимушені жертвувати своїми життями зараз полягає в тому, що "хтось все ще обговорює рішення".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дефіцит боєприпасів у українських Сил оборони призвів до відступу з Авдіївки. Про це повідомляє CNN, інформує ZN.ua.

"Місто Авдіївка не було б втрачене, якби Україна отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для його захисту", – зазначив Кулеба.

Глава української дипломатії наголосив, що люди повинні зрозуміти одну просту річ - ухвалення закону про надання допомоги Україні це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час.

"І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають", – підкреслив очільник МЗС.

За його словами, єдина причина, з якої українці вимушені жертвувати своїми життями зараз полягає в тому, що "хтось все ще обговорює рішення".

"Я поважаю внутрішню політику США і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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