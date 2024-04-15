Блінкен: Союзники мають докласти зусиль, щоб Україна міцно стояла на ногах

"Хоробрі захисники України, а також країни-партнери допомогли відвоювати принаймні половину територій, які РФ захопила на початку широкомасштабного вторгнення".

Блінкен: Союзники мають докласти зусиль, щоб Україна міцно стояла на ногах
© EPA-EFE/EMMANUEL DUNAND

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у межах Другої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи в Софії (Болгарія) закликав союзників посилити обороноздатність України, інформує ZN.ua.

"Владімір Путін вірив, що сусіди України, Європа і Захід будуть розділені, що вони не наважаться надати підтримку Україні. На всіх фронтах він помилився. Хоробрі захисники України, а також її союзники допомогли відвоювати принаймні половину територій, які РФ захопила на початку широкомасштабного вторгнення", – зазначив Блінкен.

Глава американської дипломатії також нагадав, що Росія продовжує дестабілізувати Чорноморський регіон, який Україна використовувала для того, щоб забезпечувати продовольчу безпеку усьому світу.

Держсекретар наголосив, що успіх України критично важливий для Сполучених Штатів та демократії у світі.

"Маємо забезпечити, аби Україна міцно стояла на ногах в економічному, військовому та політичному плані", – додав він.

Нагадаємо, свіжі дані опитування у США говорять про те, що більшість американців підтримують Україну. 53% громадян різного віку та політичної прихильності вважають, що Україна має отримувати допомогу від Штатыв. Водночас 47% вважають, що Україні не потрібна відповідна допомога чи її не потрібно надавати.

Коментуючи опубліковані результати опитування, CBS News вказує, що "погляди щодо допомоги Україні частково відображають те, як американці оцінюють Росію та яку роль США має бути у світі".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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