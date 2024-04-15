І Україна, і Близький Схід однаково заслуговують на захист – Зеленський

Президент повідомив, що Силам ППО все ваче протистояти ворогу в небі.

І Україна, і Близький Схід однаково заслуговують на захист – Зеленський
© https://www.president.gov.ua/

Росія протягом останнього тижня застосувала по території Україн 80 ракет та майже 700 керованих авіабомб, збивати які стало складніше. Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує ZN.ua.

Він зазначив, що за минулу добу Сили ППО знищили 10 з 10 запущених Росією шахедів. Однак є влучання, загиблі та пораненні в Дніпрі, Нікополі, Покровську, Сумщині, Херсонщині та Харківщині.

Президент зауважив, що ситуація на Близькому Сході минулої ночі довела ефективність сучасної авіації та систем ППО в захисті життів.

"Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці – загрозу в небі знищували й союзники", - зауважив Зеленський.

Він додав, що так само як щодо захисту Ізраїлю союзники мають діяти проти російських ракет та дронів.

"Потрібно реально захищати життя – усюди, де є йому терористична загроза. Потрібно робити все, щоб зло та війни не розповзалися світом – ані у Європі, ані на Близькому Сході, ані будь-де ще. І Україна, і Близький Схід, і всі інші частини світу однаково заслуговують на справедливий і надійний мир", - повідомив Зеленський.

Він додав, що самовпевненість терористів наростає на фоні того, як Україна місяцями чекає підтримки, голосування в Конгресі, і санкцій, які б не дозволяли РФ їх обходити.

Президент зауважив, що в останні дні важчає ситуація на донецьких напрямках.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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