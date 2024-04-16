Як ви хочете, щоб ми говорили з тими, хто хоче нас вбити – Зеленський про переговори з РФ

"Для Путіна перемога – це знищення України".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Владімір Путін хоче знищити нашу державу і не готовий до діалогу про мир. Про це він розповів у інтерв’ю для PBS, інформує ZN.ua.

Як ви хочете, щоб ми говорили з тими, хто хоче нас вбити – Зеленський про переговори з РФ
© Колаж ZN.UA

"Йому потрібна перемога. Для нього перемога - це знищення України. Як би ви хотіли, щоб ми говорили з людиною, яка хоче тебе вбити? Просто вбити. Він каже: "Або ви частина Росії, або ми вас всіх знищимо". Всі голоси, які ідуть з Заходу: "Нам страшно, а що буде з Росією, якщо вона програє?". Тобто їм що, не страшно, що ми тут щоденно вмираємо? Зате їм дуже страшно, що буде якась небезпека, якась міграційна криза", – наголосив глава держави.

Український лідер підкреслив, що всі думають, чи не буде дуже сильним Китай.

" Якщо в Росії буде паніка і революція, то Китай захопить трішки частину Росії тощо. Всі бояться, що Китай буде сильним. Що Путіна не буде і буде багато держав. Що станеться з ядерною зброєю, яка на території Росії", – сказав Зеленський.

Він також додав, що "всі ці заклики є ганьбою".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також заявляв, що Україна не матиме шансів перемогти у війні, розпочатій Росією, якщо Конгрес Сполучених Штатів Америки не підтримає пакет допомоги на понад 60 млрд доларів. За його словами, зараз співвідношення снарядів в України та РФ 1 до 10 відповідно.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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