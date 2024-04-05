Важливо залишати відкритими канали для діалогу з РФ – глава Міноборони Італії

"Жорстка і критична комунікація необхідна для досягнення мети припинення російських атак і для того, щоб створити умови для справедливого миру".

Важливо залишати відкритими канали для діалогу з РФ – глава Міноборони Італії
© Getty Images

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав союзників залишати відкритими канали зв’язку з РФ для продовження діалогу припинення війни. Про це повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua.

"Хоча Російська Федерація вторглася в суверенну країну, і з цієї причини Італія і Франція завжди підтримували і будуть підтримувати Україну, важливо, щоб канали конфронтації і діалогу також залишалися відкритими", – зазначив Крозетто.

У виданні нагадали, що раніше цього тижня міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню провів телефонну розмову з Сєргєєм Шойгу, під час якої Франція засудила "агресивну війну" Росії в Україні.

Пізніше Франція спростувала заяви Росії про те, що Париж висловив готовність вести діалог щодо України або обговорювати можливі мирні переговори.

Кросетто, який говорив з Лекорню в четвер, додав, що "жорстка і критична" комунікація необхідна для досягнення мети припинення російських атак і для того, щоб "створити умови для справедливого миру".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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