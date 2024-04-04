У Міноборони Нідерландів підтримали ідею структурувати і закріпити підтримку України у межах НАТО

У відомстві також наголосили, що цей фонд "не є антитрампівською страховкою".

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що ідея фонду НАТО для підтримки України "має сенс". Про це повідомляє nos, інформує ZN.ua.

Водночас, за її словами, цей фонд не є антитрампівською страховкою.

"Має сенс структурувати і закріпити підтримку України в рамках НАТО", – зазначила очільниця Міноборони.

У виданні нагадали, що досі Північноатлантичний альянс не хотів централізовано координувати військову підтримку України. Країни-члени самостійно вирішували, що і коли надавати.

Міністр оборони Нідерландів наголосила, що не вважає дивним той факт, що НАТО зараз хоче централізовано організувати допомогу Україні.

"Зараз ця підтримка відбувається в рамках спеціальної групи з понад п'ятдесяти країн під головуванням Сполучених Штатів, "групи Рамштайн". Немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинитися, а це означає, що ми також повинні готуватися до тривалої війни і тривалої підтримки України. Тому є сенс перейти від ситуативної допомоги до структури, яку ми зможемо підтримувати", – сказала Оллонгрен.

Вона також додала, що небезпечно погоджуватися з "наративом" Путіна про те, що такий фонд буде провокацією.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві заявляв, що Північноатлантичний альянс зможе гарантувати силу та безпеку тільки разом з нашою державою у складі НАТО.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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