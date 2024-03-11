Міноборони показало фортифікації у Харківській області

Оборонні лінії будують вздовж кордону та лінії зіткнення.

Міноборони показало фортифікації у Харківській області
© Міністерство оборони України/facebook.com

ЗСУ продовжують будувати лінії оборони на фронті. Це питання сьогодні обговорювали під час засідання Ставки. Президент Володимир Зеленський сподівається, що зведення фортифікацій протяжністю 2 тисячі кілометрів закінчиться вчасно, інформує ZN.ua.

Тим часом у Міноборони показують, який вигляд мають захисні споруди у Харківській області. Відео пресслужба відомства опублікувала на своєму Tg-каналі.

"У Харківській області триває будівництво фортифікацій – уздовж кордону та лінії бойового зіткнення", — сказано у повідомленні Міноборони.





Интересные новости
Польща підтримує перебування військ НАТО в Україні – очільник МЗСПольща підтримує перебування військ НАТО в Україні – очільник МЗС
Бербок зацікавила ідея з круговим обміном Taurus'ами з БританієюБербок зацікавила ідея з круговим обміном Taurus'ами з Британією
Індії веде перемовини з Росією щодо повернення громадян яких обманом завербували на війнуІндії веде перемовини з Росією щодо повернення громадян яких обманом завербували на війну
Канцлер Німеччини закликав встановити довготривале перемир'я в ГазіКанцлер Німеччини закликав встановити довготривале перемир'я в Газі
Ввести війська в Україну означає зробити крок до односторонньої ескалації – міністр оборони ІталіїВвести війська в Україну означає зробити крок до односторонньої ескалації – міністр оборони Італії
Блок рекламы


Похожие новости
Ракетний удар по Полтавській області: пошкоджено зерносховищеРакетний удар по Полтавській області: пошкоджено зерносховище
У Донецькій області виникала аварійна ситуація на вугільних підприємствах через обстріл РФУ Донецькій області виникала аварійна ситуація на вугільних підприємствах через обстріл РФ
Міноборони Британії: Путін інтенсифікує своє вторгнення – безглуздо відправляючи на смерть більше росіянМіноборони Британії: Путін інтенсифікує своє вторгнення – безглуздо відправляючи на смерть більше росіян
Для бійців ЗСУ Міноборони вперше планує закупити активні навушникиДля бійців ЗСУ Міноборони вперше планує закупити активні навушники
Міноборони Німеччини: Країна наразі має 12 систем ППО Patriot, одну з яких передадуть УкраїніМіноборони Німеччини: Країна наразі має 12 систем ППО Patriot, одну з яких передадуть Україні
У Запорізькій області війська РФ зміцнюють третю лінію оборониУ Запорізькій області війська РФ зміцнюють третю лінію оборони
У Міноборони Румунії повідомили про виявлення уламків, ймовірно, дрону-камікадзеУ Міноборони Румунії повідомили про виявлення уламків, ймовірно, дрону-камікадзе
Уночі БпЛА атакував хімзавод у Тверській області: чим важливе це підприємствоУночі БпЛА атакував хімзавод у Тверській області: чим важливе це підприємство
Міноборони Литви фіксує зменшення кількості "вагнерівців" на території БілорусіМіноборони Литви фіксує зменшення кількості "вагнерівців" на території Білорусі
"Я знаю, що стою кісткою в горлі": Дейнега спростував свою "відставку" з Міноборони"Я знаю, що стою кісткою в горлі": Дейнега спростував свою "відставку" з Міноборони
Последние новости
Подгружаем последние новости