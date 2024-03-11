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2024-03-11
Міноборони показало фортифікації у Харківській області
Оборонні лінії будують вздовж кордону та лінії зіткнення.
© Міністерство оборони України/facebook.com
ЗСУ продовжують будувати лінії оборони на фронті. Це питання сьогодні обговорювали під час засідання Ставки. Президент Володимир Зеленський сподівається, що зведення фортифікацій протяжністю 2 тисячі кілометрів закінчиться вчасно, інформує
Тим часом у Міноборони показують, який вигляд мають захисні споруди у Харківській області. Відео пресслужба відомства опублікувала на своєму Tg-каналі.
"У Харківській області триває будівництво фортифікацій – уздовж кордону та лінії бойового зіткнення", — сказано у повідомленні Міноборони.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua