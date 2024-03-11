Міноборони показало фортифікації у Харківській області

Оборонні лінії будують вздовж кордону та лінії зіткнення.

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ЗСУ продовжують будувати лінії оборони на фронті. Це питання сьогодні обговорювали під час засідання Ставки. Президент Володимир Зеленський сподівається, що зведення фортифікацій протяжністю 2 тисячі кілометрів закінчиться вчасно, інформує ZN.ua .

Тим часом у Міноборони показують, який вигляд мають захисні споруди у Харківській області. Відео пресслужба відомства опублікувала на своєму Tg-каналі.

"У Харківській області триває будівництво фортифікацій – уздовж кордону та лінії бойового зіткнення", — сказано у повідомленні Міноборони.