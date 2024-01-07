Колишній глава Литви: Перемога Трампа стане катастрофою для всього вільного світу
"В історії США, напевне, не було людини, яка одночасно боролася б за найвищу посаду в державі й сиділа б на лаві підсудних".
Експрезидент Литви Валдас Адамкус переконаний, що перемога Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США стане "катастрофою для всього вільного світу".
"Я бачу, що відбувається, і, маючи 50-річний досвід такого життя, я все ще не допускаю думки, що Трамп повернеться на посаду президента. Звісно, існує передвиборча напруженість, але вже є й перші добрі ознаки – деякі окремі штати вже практично законодавчо унеможливили будь-який подальший прояв Трампа в цьому штаті", – зазначив Адамкус.
За його словами, в історії США, напевне, не було людини, яка одночасно боролася б за найвищу посаду в державі й одночасно сиділа б на лаві підсудних.
"Я, звичайно, не уявляю, що Трамп може перемогти, хоча напруженість може бути", – додав він.