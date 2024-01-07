Колишній глава Литви: Перемога Трампа стане катастрофою для всього вільного світу

"В історії США, напевне, не було людини, яка одночасно боролася б за найвищу посаду в державі й сиділа б на лаві підсудних".

Колишній глава Литви: Перемога Трампа стане катастрофою для всього вільного світу
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Експрезидент Литви Валдас Адамкус переконаний, що перемога Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США стане "катастрофою для всього вільного світу".Повідомляє LRT, інформує ZN.ua.

"Я бачу, що відбувається, і, маючи 50-річний досвід такого життя, я все ще не допускаю думки, що Трамп повернеться на посаду президента. Звісно, існує передвиборча напруженість, але вже є й перші добрі ознаки – деякі окремі штати вже практично законодавчо унеможливили будь-який подальший прояв Трампа в цьому штаті", – зазначив Адамкус.

За його словами, в історії США, напевне, не було людини, яка одночасно боролася б за найвищу посаду в державі й одночасно сиділа б на лаві підсудних.

"Я, звичайно, не уявляю, що Трамп може перемогти, хоча напруженість може бути", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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