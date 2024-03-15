Глава МЗС Італії: Введення військ НАТО в Україну створює ризик Третьої світової війни

Міністр сподівається, що французьких військових не спрямовуватимуть для допомоги у війні з Росією.

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Міністри закордонних справ Італії Антоніо Таяні застеріг, що можливе введення військових Північноатлантичного альянсу на територію України суттєво збільшує ризик Третьої світової війни. Про це повідомляє ANSA, інформує ZN.ua .

"Я не думаю, що НАТО має входити в Україну. Я сподіваюся, що цього не станеться ", – зазначив Таяні на тлі заяв, президента Франції Еммануеля Макрона про таку можливість.

"Вступити у війну з Росією - значить, створювати ризик Третьої світової війни", – наголосив він.