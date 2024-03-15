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2024-03-15
Глава МЗС Італії: Введення військ НАТО в Україну створює ризик Третьої світової війни
Міністр сподівається, що французьких військових не спрямовуватимуть для допомоги у війні з Росією.
© EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI
Міністри закордонних справ Італії Антоніо Таяні застеріг, що можливе введення військових Північноатлантичного альянсу на територію України суттєво збільшує ризик Третьої світової війни. Про це
"Я не думаю, що НАТО має входити в Україну. Я сподіваюся, що цього не станеться ", – зазначив Таяні на тлі заяв, президента Франції Еммануеля Макрона про таку можливість.
"Вступити у війну з Росією - значить, створювати ризик Третьої світової війни", – наголосив він.
Михайло Яровенко, ZN.ua