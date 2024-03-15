Глава МЗС Італії: Введення військ НАТО в Україну створює ризик Третьої світової війни

Міністр сподівається, що французьких військових не спрямовуватимуть для допомоги у війні з Росією.

Глава МЗС Італії: Введення військ НАТО в Україну створює ризик Третьої світової війни
© EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI

Міністри закордонних справ Італії Антоніо Таяні застеріг, що можливе введення військових Північноатлантичного альянсу на територію України суттєво збільшує ризик Третьої світової війни. Про це повідомляє ANSA, інформує ZN.ua.

"Я не думаю, що НАТО має входити в Україну. Я сподіваюся, що цього не станеться ", – зазначив Таяні на тлі заяв, президента Франції Еммануеля Макрона про таку можливість.

"Вступити у війну з Росією - значить, створювати ризик Третьої світової війни", – наголосив він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
У Шольца прокоментували слова Папи Римського про "білий прапор"У Шольца прокоментували слова Папи Римського про "білий прапор"
Експосол у Британії розповів про виклики, які постануть перед Залужним на новій посадіЕкспосол у Британії розповів про виклики, які постануть перед Залужним на новій посаді
Європарламент судитиметься з Єврокомісією через 10 мільярдів євро для Угорщини — PoliticoЄвропарламент судитиметься з Єврокомісією через 10 мільярдів євро для Угорщини — Politico
Я не зміню своєї думки щодо війни в Україні. Потрібні мирні переговори – ФіцоЯ не зміню своєї думки щодо війни в Україні. Потрібні мирні переговори – Фіцо
Польща підтримує перебування військ НАТО в Україні – очільник МЗСПольща підтримує перебування військ НАТО в Україні – очільник МЗС
Блок рекламы


Похожие новости
Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та не ініціюватимемо жодної ескалації – МакронМи продовжуватимемо підтримувати Україну та не ініціюватимемо жодної ескалації – Макрон
Греція надасть Україні гаубиці часів Другої світової війниГреція надасть Україні гаубиці часів Другої світової війни
Я не зміню своєї думки щодо війни в Україні. Потрібні мирні переговори – ФіцоЯ не зміню своєї думки щодо війни в Україні. Потрібні мирні переговори – Фіцо
"Ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії" – Науседа підтримав розміщення іноземних військ в Україні"Ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії" – Науседа підтримав розміщення іноземних військ в Україні
Ввести війська в Україну означає зробити крок до односторонньої ескалації – міністр оборони ІталіїВвести війська в Україну означає зробити крок до односторонньої ескалації – міністр оборони Італії
Польща підтримує перебування військ НАТО в Україні – очільник МЗСПольща підтримує перебування військ НАТО в Україні – очільник МЗС
Одного дня суверенна Україна стане частиною НАТО – Мірча ДжоанеОдного дня суверенна Україна стане частиною НАТО – Мірча Джоане
Дрони ніколи не замінять наземні війська — БудановДрони ніколи не замінять наземні війська — Буданов
Британський воєначальник допоміг Україні знищити російські військові кораблі — The TimesБританський воєначальник допоміг Україні знищити російські військові кораблі — The Times
Путін блефує щодо ядерної зброї (поки що) — високопосадовець НАТОПутін блефує щодо ядерної зброї (поки що) — високопосадовець НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости