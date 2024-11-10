У російському Брянську дрони атакували військову частину

У ніч на неділю, 10 листопада, безпілотники атакували Брянськ, де, ймовірно, загорілася військова частина.

Про це повідомляють російські пабліки.

Факт атаки вже підтвердила місцева влада: місцевий губернатор заявив про збиття 14 дронів над регіоном.

А тим часом в мережі почали з'являтися чисельні фото і відео наслідків, інформує Апостроф.

Повідомляють, що скоріш за все "бавовну" доставили на важливий російський військовий об'єкт - частину 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення міноборони РФ.

За словами ж російських чиновників, зайнялася нежитлова будівля і минулося без жертв.


Олена Токмач, Апостроф





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