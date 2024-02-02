Закликав до війни в Україні: російському актору з "Бандитського Петербурга" оголошено підозру

В Україні за матеріалами СБУ оголосили заочну підозру Дмитру Пєвцову – російському актору та депутату Держдуми РФ. Зірка "Бандитського Петербурга", який називає себе затятим путіністом, публічно підтримує збройну агресію Росії проти нашої країни, інформує Апостроф.

Служба безпеки зібрала доказову базу на відомого росіянина, який закликає до війни в Україні. У прес-службі відомства зазначили, що фігурант входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

Фото: t.me/SBUkr

"За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю Путіна. Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України", - повідомили в українській спецслужбі.

Окрім того, як зазначили в СБУ, в інтерв'ю кремлівським пропагандистам Дмитро Пєвцов розповідав, що особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. При цьому фігурант виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій РФ у тимчасово захоплених регіонах України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:


Наталка Лавринець, Апостроф





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