Закликав до війни в Україні: російському актору з "Бандитського Петербурга" оголошено підозру

В Україні за матеріалами СБУ оголосили заочну підозру Дмитру Пєвцову – російському актору та депутату Держдуми РФ . Зірка "Бандитського Петербурга", який називає себе затятим путіністом, публічно підтримує збройну агресію Росії проти нашої країни, інформує Апостроф .

Служба безпеки зібрала доказову базу на відомого росіянина, який закликає до війни в Україні. У прес-службі відомства зазначили, що фігурант входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

Фото: t.me/SBUkr

"За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю Путіна. Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України", - повідомили в українській спецслужбі.

Окрім того, як зазначили в СБУ , в інтерв'ю кремлівським пропагандистам Дмитро Пєвцов розповідав, що особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. При цьому фігурант виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій РФ у тимчасово захоплених регіонах України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: