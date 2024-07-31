У російському Єкатеринбурзі спалахнуло ракетне підприємство

У вівторок, 30 липня, у російському Єкатеринбурзі спалахнула пожежа в одному із корпусів Науково-виробничого об'єднання автоматики ім. академіка Н.А.Семихатова, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на інформацію та кадри російських пабліків.

Зазначається, що вогонь охопив площу у 800 квадратних метрів у будівлі на вулиці Начдіва Васильєва.

Як повідомляють пабліки, попередньо відомо, у відповідному корпусі створюють плати та мікросхеми, які використовують, наприклад, під час створення системи управління для ракет "Союз-2".

За інформацією МНС, спалахнув дах цеху з хімічною продукцією.

Повідомлень про постраждалих нема. Водночас, причини, чому саме спалахнув дах ракетного підприємства, не уточнили.

Нагадаємо, днями українські сили оборони днями атакували тягові електропідстанції у Курській області РФ, що призвело до перебоїв в електропостачанні у низці районів.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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