У російському Єкатеринбурзі спалахнуло ракетне підприємство
У вівторок, 30 липня, у російському Єкатеринбурзі спалахнула пожежа в одному із корпусів Науково-виробничого об'єднання автоматики ім. академіка Н.А.Семихатова, інформує
Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на інформацію та кадри російських пабліків.
Зазначається, що вогонь охопив площу у 800 квадратних метрів у будівлі на вулиці Начдіва Васильєва.
Як повідомляють пабліки, попередньо відомо, у відповідному корпусі створюють плати та мікросхеми, які використовують, наприклад, під час створення системи управління для ракет "Союз-2".
За інформацією МНС, спалахнув дах цеху з хімічною продукцією.
Повідомлень про постраждалих нема. Водночас, причини, чому саме спалахнув дах ракетного підприємства, не уточнили.
Нагадаємо, днями українські сили оборони днями атакували тягові електропідстанції у Курській області РФ, що призвело до перебоїв в електропостачанні у низці районів.