У російському Єкатеринбурзі спалахнуло ракетне підприємство

У вівторок, 30 липня, у російському Єкатеринбурзі спалахнула пожежа в одному із корпусів Науково-виробничого об'єднання автоматики ім. академіка Н.А.Семихатова, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на інформацію та кадри російських пабліків.

Зазначається, що вогонь охопив площу у 800 квадратних метрів у будівлі на вулиці Начдіва Васильєва.

Як повідомляють пабліки, попередньо відомо, у відповідному корпусі створюють плати та мікросхеми, які використовують, наприклад, під час створення системи управління для ракет "Союз-2".

За інформацією МНС, спалахнув дах цеху з хімічною продукцією.

Повідомлень про постраждалих нема. Водночас, причини, чому саме спалахнув дах ракетного підприємства, не уточнили.