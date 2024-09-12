ГУР: в Єкатеринбурзі підірвали КПП військової частини

Головне управління розвідки України у співпраці з підпіллям, яке діє в Росії, підірвали КПП військової частини в Єкатеринбурзі.

Про це повідомила прес-служба ГУР.

"11 вересня 2024 року в місті єкатєрінбурґ на росії пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці росгвардії. Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора", - зазначається у повідомленні.

За інформацією ГУР, в результаті детонації вибухового пристрою загальною масою 6 кг був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнала автомобільна техніка росіян.