ГУР: в Єкатеринбурзі підірвали КПП військової частини

Головне управління розвідки України у співпраці з підпіллям, яке діє в Росії, підірвали КПП військової частини в Єкатеринбурзі.

Про це повідомила прес-служба ГУР.

"11 вересня 2024 року в місті єкатєрінбурґ на росії пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці росгвардії. Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора", - зазначається у повідомленні.

За інформацією ГУР, в результаті детонації вибухового пристрою загальною масою 6 кг був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнала автомобільна техніка росіян.

Повідомляється, що для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації, інформує Апостроф.


Вікторія Рубан, Апостроф





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