Данілов про підзвітність військової допомоги США: "Таємниць немає. Ми із задоволенням готові надати всю інформацію"
Він впевнений, що призначення нового спікера Палати представників ніяким чином не вплине на надання ЗСУ зброї.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна залюбки звітуватиме США про використання допомоги, адже це природно. Раніше новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон назвав це ключовою умовою, аби він надалі підтримував виділення цієї допомоги, інформує
"Спікер сказав, що вони хочуть перевіряти допомогу – це абсолютно природна річ, ми із задоволенням готові надати всю інформацію про допомогу, жодних таємниць немає. Це жодним чином не вплине на її отримання", – сказав Данілов, додаючи, що Україна веде облік усієї зброї, яку отримує від партнерів, і ділиться з ними цією інформацією.