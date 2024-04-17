Без допомоги США Харків перетвориться на Алеппо — Терехов

Він наголосив, що пріоритетом сьогодні є ППО.

Якщо у США терміново не проголосують за виділення військової допомоги Україні, яка має "критичне значення для нас", Харків може перетворитися на друге Алеппо — сирійське місто, яке у 2016-му зазнало масштабних руйнувань внаслідок потужних бомбардувань російськими силами, які підтримували уряд Башара Асада. Під час інтерв'ю The Guardian Терехов наголосив, що пріоритет на сьогодні — системи ППО, інформує ZN.ua.

Він додав, що росіяни змінили тактику, тепер вони намагаються зруйнувати енергопостачання міста та залякати 1,3 млн населення ударами по цивільній інфраструктурі.

"Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити перетворення Харкова на другий Алеппо", — обурився мер міста.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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