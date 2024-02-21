Без допомоги США Україні доведеться обирати міста, які вона зможе утримувати — представниця Пентагону

Сінгх назвала виведення ЗСУ з Авдіївки стратегічним відведенням.

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Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх попередила, що якщо у Вашингтоні не увалять рішення про продовження військової допомоги Україні, Київ повинен буде обрати, які міста продовжать утримувати ЗСУ, зважаючи на обмежені ресурси та поставки інших партнерів. Та під час останнього брифінгу вона не стала робити прогнозів у цій ситуації, наголошуючи, що це справа України, інформує ZN.ua .

"Послухайте, якщо ми не отримаємо більше, якщо ми не отримаємо фінансування, необхідного від Сенату або від Палати представників для ухвалення додаткового фінансування Сенату, – ми не зможемо надати ці критичні пакети допомоги", – сказала Сінгх.

Представниця Пентагону також прокоментувала відхід ЗСУ з Авдіївки, назвавши це стратегічним відведенням. Такий крок був необхідний, аби Україна могла зберегти артилерію та боєприпаси.

"Але очевидно, що вони ведуть критичну боротьбу за своє життя, за свою країну, і саме тому, як ви чули, я сказала у дуже жорстких виразах, що нам негайно потрібна додаткова допомога. І ми говоримо про це і б'ємо на сполох з жовтня", – наголосила Сінгх.