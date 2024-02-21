Без допомоги США Україні доведеться обирати міста, які вона зможе утримувати — представниця Пентагону

Сінгх назвала виведення ЗСУ з Авдіївки стратегічним відведенням.

Без допомоги США Україні доведеться обирати міста, які вона зможе утримувати — представниця Пентагону
© Getty Images

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх попередила, що якщо у Вашингтоні не увалять рішення про продовження військової допомоги Україні, Київ повинен буде обрати, які міста продовжать утримувати ЗСУ, зважаючи на обмежені ресурси та поставки інших партнерів. Та під час останнього брифінгу вона не стала робити прогнозів у цій ситуації, наголошуючи, що це справа України, інформує ZN.ua.

"Послухайте, якщо ми не отримаємо більше, якщо ми не отримаємо фінансування, необхідного від Сенату або від Палати представників для ухвалення додаткового фінансування Сенату, – ми не зможемо надати ці критичні пакети допомоги", – сказала Сінгх.

Представниця Пентагону також прокоментувала відхід ЗСУ з Авдіївки, назвавши це стратегічним відведенням. Такий крок був необхідний, аби Україна могла зберегти артилерію та боєприпаси.

"Але очевидно, що вони ведуть критичну боротьбу за своє життя, за свою країну, і саме тому, як ви чули, я сказала у дуже жорстких виразах, що нам негайно потрібна додаткова допомога. І ми говоримо про це і б'ємо на сполох з жовтня", – наголосила Сінгх.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Поблизу Одеси підірвали авто УДА. За інформацію про злочинців оголосили нагородуПоблизу Одеси підірвали авто УДА. За інформацію про злочинців оголосили нагороду
Російська армія знову застосувала отруйні речовини на фронті – ТарнавськийРосійська армія знову застосувала отруйні речовини на фронті – Тарнавський
Посол США Брінк на 100% впевнена у схваленні додаткової допомоги для УкраїниПосол США Брінк на 100% впевнена у схваленні додаткової допомоги для України
Очільниця комітету з оборони Бундестагу проголосує за надання ракет Taurus УкраїніОчільниця комітету з оборони Бундестагу проголосує за надання ракет Taurus Україні
Рінкевичс про допомогу Києву з боку ЄС: "Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе"Рінкевичс про допомогу Києву з боку ЄС: "Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе"
Блок рекламы


Похожие новости
Німецькі законодавці "викручують руки Шольцу" щодо надання ракет Taurus Україні — Financial TimesНімецькі законодавці "викручують руки Шольцу" щодо надання ракет Taurus Україні — Financial Times
Посол США Брінк на 100% впевнена у схваленні додаткової допомоги для УкраїниПосол США Брінк на 100% впевнена у схваленні додаткової допомоги для України
Дуда підписав закон про продовження допомоги українцям у ПольщіДуда підписав закон про продовження допомоги українцям у Польщі
Очільниця комітету з оборони Бундестагу проголосує за надання ракет Taurus УкраїніОчільниця комітету з оборони Бундестагу проголосує за надання ракет Taurus Україні
Британські протимінні кораблі стануть на службу Україні – чи зайдуть вони в Чорне мореБританські протимінні кораблі стануть на службу Україні – чи зайдуть вони в Чорне море
Китай в Радбезі ООН закликав припинити надання Україні зброїКитай в Радбезі ООН закликав припинити надання Україні зброї
Орбан пояснив, чому все ж підтримав виділення Україні 50 млрд євроОрбан пояснив, чому все ж підтримав виділення Україні 50 млрд євро
Закликав до війни в Україні: російському актору з "Бандитського Петербурга" оголошено підозруЗакликав до війни в Україні: російському актору з "Бандитського Петербурга" оголошено підозру
Міністерка оборони Нідерландів про передачу Україні F-16: "Це станеться цього року"Міністерка оборони Нідерландів про передачу Україні F-16: "Це станеться цього року"
Італійський сенатор назвав війну РФ "геноцидною" та закликав збільшити військову допомогу УкраїніІталійський сенатор назвав війну РФ "геноцидною" та закликав збільшити військову допомогу Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости