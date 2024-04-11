Кулеба запросив у Харків тих, хто вагається у питанні передачі Україні Patriot

Глава МЗС нагадав, що цієї ночі Росія випустила понад 80 ракет та БПЛА по Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре закликав союзників передати нашій державі системи ППО Patriot для захисту від російських обстрілів. Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

"Протягом ночі Росія випустила понад 80 ракет і безпілотників по Україні, головним чином по об’єктах критичної цивільної інфраструктури. Шість із них були балістичними ракетами. Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Іншого місця для Patriot наразі немає. Я впевнений, що якби ті, від кого залежить їхнє забезпечення України, провели хоча б одну ніч у Харкові, усі необхідні рішення були б прийняті швидко. І я був би готовий поїхати разом з ними", – наголосив очільник української дипломатії.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що у ніч на 11 квітня росіяни запустили по Україні 82 ракети та шахеди. Українські воїни збили 57 повітряних цілей. Основним напрямком була Львівська область.