Посол США Брінк на 100% впевнена у схваленні додаткової допомоги для України

Вона наголосила, що в американській системі за Конгресом залишається питання часу для ухвалення цього рішення.

Посол США Брінк на 100% впевнена у схваленні додаткової допомоги для України
© Getty Images

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк на брифінгу в Києві заявила про свою впевненість у схваленні додаткової підтримки України в Конгресі. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"У нас немає "плану Б", тому що ми на 100% зосереджені на "плані А": Конгрес схвалює запит президента, і він підписує додатковий запит для України", – зазначила Брінк.

За її словами, в американській системі за Конгресом залишається питання часу для ухвалення цього рішення.

"Я можу сказати, що мала дві розмови зі спікером Палати представників США. Він підтримує Україну та розуміє, наскільки важливо, щоб Росія програла в цій війні, але Конгрес визначатиме час для цього кроку. Я впевнена в цьому, але час мені невідомий", – сказала дипломатка.

Представниця США наголосила, що вона і вся команда президента Джо Байдена шалено тисне, аби якомога швидше було ухвалене рішення про допомогу Україні.

Брінк також пояснила, що запит президента складається з трьох частин: безпекова складова, що включає зброю, пряма бюджетна підтримка та економічна підтримка. За словами посла, пряма бюджетна підтримка спрямована на допомогу Україні досягти самодостатності, зокрема це інвестиції для зростання експорту та в енергетичну інфраструктуру.

"Я впевнена, що підтримка буде ухвалена. Терміни і точний склад – про це мені невідомо. Це дуже політичне питання, яке мені не передбачити. Але можу сказати, що ми надаємо найсильніші аргументи стосовно того, чому це необхідно, чому це не безстроковий запит, чому вам важливо бути успішними не лише на полі бою, але й бути в безпеці в економічному плані", – додала вона.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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