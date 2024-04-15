Блокування української допомоги становить загрозу атлантичному альянсу, вважає президентка Єврокомісії

Зволікання США з допомогою Україні дає сигнал автократіям, наголошує Урсула фон дер Ляєн

Блокування української допомоги становить загрозу атлантичному альянсу, вважає президентка Єврокомісії
© Ursula von der Leyen/Twitter

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що зволікання США щодо надання допомоги може зашкодити не лише Україні, але й вплинути на атлантичний альянс. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), інформує ZN.ua.

Урсула фон дер Ляєн не роз'яснила які конкретно це може мати наслідки, проте більшість аналітичних європейських видань нещодавно повідомляло про стурбованість європейських лідерів позицією США щодо допомоги Україні. Така позиція може призвести до нових політико-воєнних рішень на європейському континенті, зокрема обговорювалась заява Франції про необхідність прямої воєнної підтримки України.

Очільниця Єврокомісії закликає Конгрес США невідкладно ухвалити рішення про допомогу Збройним силам України. Як відомо, цей пакет допомоги вже не один місяць блокується завдяки діям республіканської партії.

На думку керівника виконавчого органу Євросоюзу, Палата представників США де є більшість республіканців, повинна визначитись і проголосувати за рішення.

Президентка Єврокомісії вказала, що автократичні держави у всьому світі спостерігають за тим, чи зможе демократичний світ згуртуватися для допомоги Україні, тобто чи зможуть протистояти викликам, чи ні. “Ми повинні направити правильний сигнал, у тому числі, щоб запобігти військовим агресіям в інших місцях”, – вважає очільник ЄК.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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