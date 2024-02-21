Дуда підписав закон про продовження допомоги українцям у Польщі

Раніше його схвалив Сейм.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до законодавства про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни. Документ оприлюднила канцелярія глави держави, інформує ZN.ua.

Дуда підписав закон про продовження допомоги українцям у Польщі
© EPA-EFE/Grzegorz Momot POLAND OUT

Змінами встановлюються продовження терміну легальності перебування біженців у Польщі до 30 червня, допустимість подальшого використання до цього часу будівель, де тимчасово групами проживають біженці з України, а також продовження терміну дії дозвільних документів українців на перебування в Польщі.

Крім того, змінами до закону передбачено продовження до 30 червня цього року можливості здійснення професійної діяльності лікарів, стоматологів, а також медсестер та акушерок з України.

9 лютого Сейм Польщі проголосував за зміни до закону про допомогу українцям.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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