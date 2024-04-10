Суд визнав законним звільнення з Мін'юсту Марини Прилуцької, у якої знайшли паспорт РФ

Але рішення все ще можна оскаржити.

Шостий апеляційний суд визнав законним звільнення із Міністерства юстиції Марини Прилуцької, яка за даними Служби безпеки України, має російське громадянство. Про це повідомила пресслужба Мін’юсту.

«Команда Міністерства юстиції в Шостому апеляційному адміністративному суді довела законність звільнення у 2021 році посадовиці, яка за даними Служби безпеки України за власної ініціативи отримала російське громадянство. Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду залишила скаргу ексчиновниці без задоволення», – йдеться у повідомленні.

У Мін’юсті зазначили, що рішення можна оскаржити у Верховному Суді.

У січні 2024 року колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки Росії з посади державної служби у 2021 році.

Того ж таки 2021 року Марина Прилуцька звернулася до Окружного адмінсуду Києва з позовом до Міністерства юстиції. Вона вимагала визнати незаконним її звільнення з посади у зв`язку із встановлення факту наявності у державного службовця громадянства іноземної держави.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився згодом суд апеляційної інстанції, постановив правомірність дій Мін’юсту та визнав, що надані СБУ матеріали свідчать про набуття чиновницею громадянства РФ у 2014 році.

СБУ раніше надала докази, які свідчили, що Прилуцька добровільна отримала російський паспорт, а згодом податковий номер. Крім того, вдалося встановити, що Прилуцька під час перебування в АР Крим, де вона і отримала паспорт, мала контакти зі співробітниками ФСБ РФ.

Попри це, Касаційний адміністративний суд ВС вирішив, що фотокопії паспорта РФ, наданої СБУ, та податкового номера недостатньо, для підтвердження російського громадянства.





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