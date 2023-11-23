У Токмаку окупанти змушують чоловіків ставати на військовий облік після примусового отримання паспорта РФ

Російські війська активно заселяються у будинки місцевих жителів.

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області триває примусова паспортизація жителів. Чоловіків, які отримали паспорта РФ, російські війська змушують ставати на військовий облік, розповів голова Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб у коментарі "Радіо Свобода".

У Токмаку окупанти змушують чоловіків ставати на військовий облік після примусового отримання паспорта РФ
© Запорізька ОДА

"Ті папірці, паспорти, вони зараз необхідні нашим мешканцям всюди. І в лікарні, і навіть в крамниці перевіряють їх. Тобто, йде повна паспортизація. Насильна йде. Приходять додому. Хто не може ходити – пенсіонери, навіть інваліди – вони виписують їх, заповнюються бланки на місцях. І після цього вже йде команда чоловікам ставати на військовий облік", – наголосив Чуб, інформує ZN.ua.

За його словами, війська РФ в окупованому місті заселяються у квартири, приватні будинки, у яких є опалення та навіть у підвали багатоповерхівок.


Анна Конюченко, ZN.ua





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