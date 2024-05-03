У Чехії перебуває майже 100 тисяч українських чоловіків призовного віку. Ліпавський розкритикував тих, хто ховається від мобілізації

Усі вони отримують тимчасовий захист у зв\'язку з війною.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються заховатися від мобілізації в Україні, сидячи за кордоном. Політик, слова якого цитує Novinky, додав, що розуміє проблему, з якою зіштовхнулася українська влада.

Та він наголосив, що можливості країни обмежені, коли йдеться про примусове повернення українських громадян на Батьківщину.

"Чехія вже давно підтримує українських біженців, і ми приймаємо їх на своїй території, — наголосив міністр. — Але не тих, хто намагається уникнути призовного обов\'язку".

Сьогодні у країні перебувають 94 643 українських чоловіків від 18 до 65 років, наголошує речниця відомства Хана Мала. Вони отримують тимчасовий захист у зв\'язку з війною.