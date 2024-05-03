У Чехії перебуває майже 100 тисяч українських чоловіків призовного віку. Ліпавський розкритикував тих, хто ховається від мобілізації

Усі вони отримують тимчасовий захист у зв\'язку з війною.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються заховатися від мобілізації в Україні, сидячи за кордоном. Політик, слова якого цитує Novinky, додав, що розуміє проблему, з якою зіштовхнулася українська влада.

Та він наголосив, що можливості країни обмежені, коли йдеться про примусове повернення українських громадян на Батьківщину.

"Чехія вже давно підтримує українських біженців, і ми приймаємо їх на своїй території, — наголосив міністр. — Але не тих, хто намагається уникнути призовного обов\'язку".

Сьогодні у країні перебувають 94 643 українських чоловіків від 18 до 65 років, наголошує речниця відомства Хана Мала. Вони отримують тимчасовий захист у зв\'язку з війною.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
На тлі чуток про погіршення стану онкохворого Чарльза палац зробив оптимістичну заявуНа тлі чуток про погіршення стану онкохворого Чарльза палац зробив оптимістичну заяву
В Україну повернули тіла 99 полеглих захисниківВ Україну повернули тіла 99 полеглих захисників
Скільки в Україні церков УПЦ МП продовжують працювати – дослідженняСкільки в Україні церков УПЦ МП продовжують працювати – дослідження
За скільки Росія може захопити країни Балтії: генерал ГУР назвав терміниЗа скільки Росія може захопити країни Балтії: генерал ГУР назвав терміни
У Чехії перебуває майже 100 тисяч українських чоловіків призовного віку. Ліпавський розкритикував тих, хто ховається від мобілізації
Блок рекламы


Похожие новости
У ВМС розповіли про долю українських кораблів, які захопили росіяниУ ВМС розповіли про долю українських кораблів, які захопили росіяни
Ми перебуваємо в процесі уточнення деталей щодо місця, дати та країн-учасниць Саміту миру – президентка ШвейцаріїМи перебуваємо в процесі уточнення деталей щодо місця, дати та країн-учасниць Саміту миру – президентка Швейцарії
Росія намагається здійснити диверсії на європейських залізницях — міністр транспорту ЧехіїРосія намагається здійснити диверсії на європейських залізницях — міністр транспорту Чехії
Китай допоміг Росії майже повністю переозброїтися — помічник БлінкенаКитай допоміг Росії майже повністю переозброїтися — помічник Блінкена
У Чехії не виключають варіанту заморожування війни в УкраїніУ Чехії не виключають варіанту заморожування війни в Україні
Під час відходу з Авдіївки у полон потрапили 25 українських захисників — головнокомандувач ЗСУПід час відходу з Авдіївки у полон потрапили 25 українських захисників — головнокомандувач ЗСУ
Боєприпаси для українських збройних сил незабаром надійдуть – голова підкомітету Європарламенту з безпеки та оборониБоєприпаси для українських збройних сил незабаром надійдуть – голова підкомітету Європарламенту з безпеки та оборони
Воєнний стан: чи може Україна забезпечити 500 тисяч мобілізованихВоєнний стан: чи може Україна забезпечити 500 тисяч мобілізованих
Додому вдалося повернути одинадцять українських дітейДодому вдалося повернути одинадцять українських дітей
МЗС Чехії: Союзники не повинні допустити, щоб Росія вкрала всю УкраїнуМЗС Чехії: Союзники не повинні допустити, щоб Росія вкрала всю Україну
Последние новости
Подгружаем последние новости