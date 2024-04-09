Ми перебуваємо в процесі уточнення деталей щодо місця, дати та країн-учасниць Саміту миру – президентка Швейцарії

Метою цієї конференції є вироблення спільного розуміння та конкретних кроків для успішного мирного процесу.

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Президентка Швейцарії Віола Амгерд під час спільної пресконференції з австрійським лідером Александером ван дер Белленом заявила, що наразі триває підготовка до Мирного саміту, який прийматиме її країна. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

"Щодо питання організації. Робота над цим триває. Ми перебуваємо в процесі уточнення деталей щодо місця, дати та країн-учасниць. Я поки що не можу коментувати деталі", – сказала лідерка Швейцарі

Амгред зазначила, що тема війни РФ проти України та організація Саміту миру у Швейцарії обговорювалася на зустрічі з австрійським президентом.

"Метою цієї конференції є вироблення спільного розуміння та конкретних кроків для успішного мирного процесу. Це вимагатиме відданості та волі значної частини міжнародної спільноти. Ми вдячні, що можемо розраховувати на Австрію в організації та, звичайно, в участі в конференції", – наголосила глава держави.

Водночас очільник Австрії підтвердив підтримку зусиль Швейцарії в організації Саміту миру.

"Швейцарія планує організувати мирну конференцію до літа... Ми надаємо Швейцарії всю можливу підтримку в її підготовці, особливо ... щодо забезпечення участі на високому рівні країн так званого Глобального Півдня", – підкреслив він.

Ван дер Беллен також додав, що Австрія підтримує Україну, яка зазнала нападу, як політично, так і фінансово, надає гуманітарну допомогу.

Раніше видання Bloomberg із посиланням на слова людей, знайомих з цим питанням повідомляло, що Швейцарія має намір в середині червня провести мирний саміт лідерів країн щодо досягнення миру в Україні (за Формулою миру), на який запрошені від 80 до 100 країн.