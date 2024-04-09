Ми перебуваємо в процесі уточнення деталей щодо місця, дати та країн-учасниць Саміту миру – президентка Швейцарії

Метою цієї конференції є вироблення спільного розуміння та конкретних кроків для успішного мирного процесу.

Ми перебуваємо в процесі уточнення деталей щодо місця, дати та країн-учасниць Саміту миру – президентка Швейцарії
© EPA-EFE/PETER KLAUNZER

Президентка Швейцарії Віола Амгерд під час спільної пресконференції з австрійським лідером Александером ван дер Белленом заявила, що наразі триває підготовка до Мирного саміту, який прийматиме її країна. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Щодо питання організації. Робота над цим триває. Ми перебуваємо в процесі уточнення деталей щодо місця, дати та країн-учасниць. Я поки що не можу коментувати деталі", – сказала лідерка Швейцарі

Амгред зазначила, що тема війни РФ проти України та організація Саміту миру у Швейцарії обговорювалася на зустрічі з австрійським президентом.

"Метою цієї конференції є вироблення спільного розуміння та конкретних кроків для успішного мирного процесу. Це вимагатиме відданості та волі значної частини міжнародної спільноти. Ми вдячні, що можемо розраховувати на Австрію в організації та, звичайно, в участі в конференції", – наголосила глава держави.

Водночас очільник Австрії підтвердив підтримку зусиль Швейцарії в організації Саміту миру.

"Швейцарія планує організувати мирну конференцію до літа... Ми надаємо Швейцарії всю можливу підтримку в її підготовці, особливо ... щодо забезпечення участі на високому рівні країн так званого Глобального Півдня", – підкреслив він.

Ван дер Беллен також додав, що Австрія підтримує Україну, яка зазнала нападу, як політично, так і фінансово, надає гуманітарну допомогу.

Раніше видання Bloomberg із посиланням на слова людей, знайомих з цим питанням повідомляло, що Швейцарія має намір в середині червня провести мирний саміт лідерів країн щодо досягнення миру в Україні (за Формулою миру), на який запрошені від 80 до 100 країн.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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