МЗС Норвегії: Ми всі повинні бути чесними й сказати: ніхто не робить достатньо щодо підтримки України

"Просто подивіться на реалії на полі бою, а не на числа".

МЗС Норвегії: Ми всі повинні бути чесними й сказати: ніхто не робить достатньо щодо підтримки України
© Pixabay

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що союзники мають пришвидшити надання допомоги Києву і робити це стільки, скільки буде потрібно. Про це він розповів у інтерв’ю для Європейської правди, інформує ZN.ua.

"Водночас, гадаю, ми всі повинні бути чесними й сказати: ніхто не робить достатньо. Навіть найбільший донор не робить достатньо. Просто подивіться на реалії на полі бою, а не на числа.Тому ми, безумовно, зважаємо як на обсяг підтримки, так і на ефективність, на те, яку підтримку надаємо і як співпрацювати з іншими, щоб, як кажуть американці, get the most bang for the bucks, – зазначив Ейде.

Глава норвезького МЗС також додав, що лунає багато гарних слів, але недостатньо реальної підтримки. Та додав, що навіть якщо Конгрес США не ухвалить допомогу, НАТО збереже достатній рівень підтримки України.

Раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявляв, що світ перейшов від "повоєнного" стану після холодної війни до "передвоєнного" стану. Тому він вважає за необхідне збільшення підтримки України у війні з Росією, збільшення витрат на оборону членами НАТО, а також збільшення спроможностей оборонного виробництва.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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