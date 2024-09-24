"Ніхто нікуди не відступив": у мережі показали, як РФ атакує свою територію

У мережі з'явилися кадри, як російська авіація атакує власну територію у Курській області, захоплену українськими силами, інформує Апостроф.

Відповідні кадри опублікував російський аналітик Ян Матвєєв у Telegram.

За його словами, північні позиції на Курському фронті надалі утримуються, Збройними силами України.

Він зазначив, що на першому відео зафіксовані удари в районі Камишівки (51.376729, 35.269972) та Нової Сорочини (51.356752, 35.246942).

На другому відео, де росіяни, ймовірно, застосували важку ФАБ-3000 з УМПК, вибух зафіксовано в Ольгівці (51.396883, 35.013150).

"Все це говорить нам про те, що північні позиції ЗСУ на Курському фронті утримуються, як і раніше, - ніхто нікуди не відступив", - наголосив аналітик.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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