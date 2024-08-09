Бої під Курськом: у мережі показали місця згорілої техніки росіян

У мережі показали карту з геолокаціями розташування розбитої російської військової колони у Курській області у ніч 9 серпня, інформує Апостроф.

Мапу оприлюднила російська служба "Радіо Свобода".

Йдеться про згорілі та пошкоджені військові вантажівки з колони, яку атакували українські сили в селі Октябрське під Рильськом. На карті показано кілька точок.

Як зазначають журналісти, згідно з відео очевидця, який зафіксував наслідки ранкового удару, знищено 14 вантажівок.

Раніше у Міноборони Росії підтвердити присутність українських бійців на околиці міста Суджа. Водночас, українська сторона офіційно утримується від коментування подій в Курській області.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня в Курській області РФ в селі Жовтневе, розташованому в 8 км від Рильська, була знищена російська військова колона.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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