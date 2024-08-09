Бої під Курськом: у мережі показали місця згорілої техніки росіян
У мережі показали карту з геолокаціями розташування розбитої російської військової колони у Курській області у ніч 9 серпня, інформує
Мапу оприлюднила російська служба "Радіо Свобода".
Йдеться про згорілі та пошкоджені військові вантажівки з колони, яку атакували українські сили в селі Октябрське під Рильськом. На карті показано кілька точок.
Як зазначають журналісти, згідно з відео очевидця, який зафіксував наслідки ранкового удару, знищено 14 вантажівок.
Раніше у Міноборони Росії підтвердити присутність українських бійців на околиці міста Суджа. Водночас, українська сторона офіційно утримується від коментування подій в Курській області.
Нагадаємо, у ніч на 9 серпня в Курській області РФ в селі Жовтневе, розташованому в 8 км від Рильська, була знищена російська військова колона.